Man met geschorst rijbewijs veroorzaakt aanrijding

Na de aanrijding verliet de bestuurder zijn auto en liep weg. Hij werd gevolgd door een getuige die dit doorgaf aan de politie welke hem later kon aanhouden in de Uiverstraat. Zijn rijbewijs bleek geschorst in verband met een eerder gepleegd verkeersmisdrijf. De auto van de man is weggesleept.

De politie maakt proces-verbaal op voor het verlaten van de plaats van de aanrijding, net als voor het rijden met een geschorst rijbewijs.

2021010729