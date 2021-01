Getuigen gezocht overval snackbar

De politie ontving een melding dat er een overval plaats vond bij de snackbar, waarbij een man met een vuurwapen de medewerkers dwong om geld in een tas te doen. Een getuige verklaarde dat er buiten voor de snackbar ook nog een man stond. De twee mannen zijn daarna rennend gevlucht. De politie maakte direct een zoekslag in de omgeving. De overvaller werd echter niet meer aangetroffen.



Signalement

Het gaat om een man met een donkere huidskleur van tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij was tussen de 1.80 en 1.90 m lang en droeg een zwarte regenjas en een zwart mondkapje.



Getuigen gezocht

De politie onderzoekt deze overval en is op zoek naar getuigen of beelden van de omgeving Dorpsstraat. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Heeft u beelden? Deel deze dan met de politie via dit tipformulier.