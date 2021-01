Boosheid om sneeuwballengevecht komt Oisterwijker duur te staan

Rond 20.00 uur waren enkele vaders met hun kinderen een sneeuwballengevecht aan het houden in de omgeving van de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Daarbij raakten zij op enig moment ook de ruiten van een omliggend appartement. De bewoner kwam naar buiten en vloog direct een van de vaders aan. Die duwde hem weg en zei hem te stoppen met zijn boosheid. De man liep terug naar zijn woning, maar verscheen kort daarna op het balkon met een pistool in zijn handen. Dat richtte hij op de groep, die geschrokken uiteenstoof. De gewaarschuwde politie deed direct een inval in de betreffende woning. Daar werd inderdaad het ‘pistool’ gevonden. Het bleek echter niet echt te zijn, maar een aansteker in de vorm van een pistool. De man werd desondanks aangehouden voor de bedreiging.