Geintje leidt tot waarschuwingsschot en twee aanhoudingen

Oosterhout - Na een melding dat er personen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld zouden worden in een pand in Oosterhout, rukte de politie in kogelvrije vesten uit. De melding bleek uiteindelijk vals, maar pas nadat de politie een waarschuwingsschot had moeten lossen en een grote hoeveelheid geld aantrof.