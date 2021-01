Man moet rijbewijs inleveren na capriolen op parkeerplaats

Agenten zagen het gebeuren en spraken de man rond 23.30 uur aan. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed van THC was. De dienders vorderden het rijbewijs van de verdachte in en hielden hem aan. De man werkte niet mee aan zijn aanhouding en beledigde de agenten. Uiteindelijk is hij overgebracht naar het politiebureau waar bloed bij hem is afgenomen. De man is ingesloten voor verder onderzoek.