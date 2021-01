Oplettende getuige wijst politie naar vuurwapen

In de vroege ochtend van zondag 17 januari ontving de politie een ANPR melding dat een verdacht Frans voertuig was gesignaleerd. Op de Heerbaan in Breda kregen de agenten de auto in het oog en werd een controle uitgevoerd. Terwijl de agenten daar mee bezig waren meldde een getuige dat hij gezien had dat er kort voor de controle een plastic zak uit de auto was gegooid. Na een korte zoekslag vonden agenten inderdaad een plastic zak met daarin een vuurwapen. De inzittenden van de Frans auto zijn aangehouden.