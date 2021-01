Drie verdachten voor mobiel banditisme aangehouden

Na de aanhouding van de autobestuurder bestond het vermoeden bij de politie dat de mannen op het vakantiepark verbleven. De twee mannen in de vakantiewoning staken bij het zien van de agenten van de Landelijke Eenheid in hun woning verschillende goederen in brand, vermoedelijk om bewijs te vernietigen. Eén van de twee verdachte vluchtte via het raam de woning, maar kon snel worden aangehouden. De mannen zijn 30 en 31 jaar oud. Wat en of er een relatie is tussen de vier verdachten wordt verder onderzocht. De vakantiewoning is met toestemming van de rechter-commissaris doorzocht. De aangetroffen goederen en de auto zijn in beslag genomen.