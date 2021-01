Crime Desk: vuurwerkincidenten onderzocht

Rotterdam - Het RTL 5 programma Crime Desk besteedt vanavond aandacht aan een incident in de nieuwjaarsnacht in Rotterdam-Lombardijen op een politieauto. Een groep jongeren gooide een molotovcocktail naar drie agenten in een politieauto, die nog net op tijd konden wegrijden, waardoor ze niet geraakt werden en erger werd voorkomen. Het onderzoeksteam bekijkt nu of er een samenhang is met nog zes andere incidenten daar in de buurt.