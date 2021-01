Fietser uit het niets bedreigd met vuurwapen in IJsselstein

De jongen fietste over de Oude Utrechtseweg ter hoogte van het dierenasiel in de richting van de Herentalstraat toen uit tegengestelde richting (vanuit IJsselstein) een zwartkleurige brommer kwam rijden met daarop twee personen. Blijkbaar is de brommer gekeerd want niet lang daarna kwam de brommer met de twee personen naast de fietser rijden. De fietser schrok ontzettend toen hij zag dat de degene die achterop de brommer zat een vuurwapen op hem richtte. Er werd ook tegen hem geroepen te stoppen. Maar in plaats van te stoppen fietste hij zo snel als hij kon naar een bijgelegen woning en ging in een voortuin staan. De brommer maakte rechtsomkeer en verdween in de richting van het dierenasiel.

We zijn op zoek naar de bestuurder en de bijrijder van deze zwarte brommer.

Signalement



De bestuurder

droeg een zwarte helm en donkere kleding.

De bijrijder

Het gaat om een man tussen de 18 en 25 jaar.

Opvallend is dat hij geen helm droeg.

Hij heeft een normaal postuur,

bruine ogen

en sprak met een accent.

Heb je informatie?

Denk je te weten wie de bestuurder en/of de bijrijder zijn, of heb je meer informatie over deze bedreiging, neem dan contact met ons op via