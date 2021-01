Politie onderzoekt dodelijke frontale botsing op Markerwaarddijk

Het is zaterdagavond 16 januari iets na 20.00 uur als de politie wordt gebeld over een ernstig ongeval op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto’s zijn frontaal met elkaar in botsing gekomen. De 33-jarige bestuurder van één van de auto’s kwam met de schrik vrij. In de andere auto zaten twee personen. Een 42-jarige bestuurder uit Lelystad liep licht letsel op. Zijn bijrijder, een 43-jarige vrouw uit Lelystad, overleefde het ongeval niet. Het lijkt er op dat een inhaalmanoeuvre van de 33-jarige bestuurder een rol heeft gespeeld bij het ongeval.

De politie onderzoekt hoe dit ongeval precies heeft kunnen gebeuren en komt daarom graag in contact met getuigen. Mogelijk hebben mensen gezien wat zich vlak vóór en tijdens het ongeval heeft afgespeeld en misschien hebben getuigen zelfs dashcambeelden. Getuigen kunnen contact opnemen met het Opsporingsteam Verkeer via 0900-8844. Ook via onderstaand formulier kan informatie worden doorgegeven.