Getuigen gezocht van beroving

Rond 17:15 uur fietsten vijf jongens over het fietspad vanaf de Leidsevaart in de richting van de Van Limburg Stirumstraat, toen aan het einde van het fietspad twee jongemannen de weg blokkeerden. Zij bedreigden de groep en dwongen de jongens om hun spullen af te geven. Daarna gingen de twee daders op de fiets ervandoor in de richting van de Leidsevaart. Direct na de beroving heeft de gealarmeerde politie gezocht in de omgeving maar de daders niet meer aangetroffen.



Signalement

De daders werden geschat op ongeveer 16 jaar oud en 1,80 meter lang. Zij droegen beide een donkere jas met capuchon, donkere kleding, zwarte handschoenen en een zwart mondkapje. Eén van hen had een blanke huidskleur en de ander was licht getint.



Getuigenoproep

De recherche onderzoekt deze beroving en is op zoek naar getuigen. Heeft u aan het einde van de middag iets verdachts gezien in de omgeving van de Van Limburg Stirumstraat? Heeft u de mogelijke daders gezien voor of na de beroving? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2021011646