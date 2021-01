Verwisselen autoband levert drugsvangst op

Tijdens het gesprek zagen zij in de auto een zakje met hennep liggen. Dat was de reden om een nadere onderzoek in te stellen in de auto. Hierbij troffen zij ruim 430 tabletten en 50 gram wit poeder. Vermoedelijk gaat het hierbij om drugs, te weten XTC tabletten en amfetamine. Dit moet echter nog worden vastgesteld door medewerkers van het NFI.

De man, een 38-jarige inwoner van Oosterblokker, is aangehouden. De spullen zijn inbeslaggenomen. Dit geldt ook voor zijn auto, die is afgesleept om verder onderzoek aan te verrichten.

In de woning van de man werd later ook een onderzoek verricht. Hierbij is een kilo hennep aangetroffen welke ook in beslag is genomen.