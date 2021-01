Politie stelt onderzoek in naar geweld bij verboden demonstratie Museumplein

Na de afkondiging van het noodbevel van de driehoek heeft de politie gefaseerd opgetreden. Demonstranten zijn eerst aangesproken en gewaarschuwd. Na meerdere waarschuwingen trad de politie op door waterwerpers in te zetten. Deze inzet was bedoeld de groep uit elkaar te drijven en fysieke confrontatie met de politie te voorkomen. Het was daarna alsnog nodig dat de ME charges uitvoerde om demonstranten van het plein te verdrijven.

Onder de demonstranten was een groep van 200 tot 250 personen die duidelijk uit waren op de confrontatie. Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Aan het begin van de avond was de situatie weer onder controle.

Bij de inzet raakten twee politieagenten en een politiepaard gewond. Alle ingezette politiepaarden worden medisch gecheckt, om na te gaan of er nog meer paarden letsel hebben opgelopen.