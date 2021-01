Overvaller kunstwinkel aangehouden

Op vrijdag 13 maart 2020 kwam er bij de politie melding binnen van een gewapende overval op een kunstwinkel aan de Voorhaven in Rotterdam. Een man met een normaal postuur kwam de winkel binnenlopen en richtte en vuurwapen op de medewerker van de winkel. Na een korte worsteling waarbij niemand gewond raakte, is hij zonder buit de winkel uit gelopen in de richting van Aalbrechtskolk, waarna hij in de Tovertunnel in een auto is gestapt en ervandoor ging. De politie die meteen een onderzoek startte is uiteindelijk uitgekomen bij een 49-jarige Rotterdammer. Na overleg met de Officier van Justitie is de man afgelopen vrijdag door het arrestatieteam aangehouden in een bedrijfspand aan de Christiaan Huygensweg in Hellevoetsluis. Daar vonden agenten niet alleen de verdachte van de overval, maar ook 500 volgroeide hennepplanten en 10.000 stekjes. De man wordt vandaag voorgeleid.