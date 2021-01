Vier jongens overvallen maaltijdbezorger

Het was rond 00.30 uur vrijdag op zaterdagnacht toen het slachtoffer zijn bestelling naar de Carnissedreef bracht. Daar aangekomen ging het anders dan verwacht. Een van de vier jongens kwam vanaf het bruggetje vanaf de Klaverstraat op hem afgelopen. Na wat heen en weer gepraat over de bestelling en het bedrag, gaf de bezorger de tas af. Vervolgens kwam er een tweede dader bij die een mes liet zien en erbij vertelde dat ie maar beter weg kon gaan. Nog voordat het slachtoffer kon omkeren werd hij tegen zijn helm geslagen en hard onderuit geschopt. Ook toen hij op de grond lag, kreeg hij het flink te voorduren met nog meer trappen. Uiteindelijk kon hij wegkomen. De politie die snel bij het slachtoffer was, is meteen ene onderzoek gestart. Wie waren deze vier jongens? Alle informatie is welkom, net als camerabeelden.

Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u het onderstaand tipformulier invullen.