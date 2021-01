Man aangehouden na eenzijdig ongeval

Het Operationeel Centrum van de politie kreeg op zondag 17 januari rond 13.00 uur een melding van een ongeval. Toen agenten bij het voertuig aankwamen was de bestuurder niet meer bij de auto. Ze troffen de man even verderop lopend op de vluchtstrook aan. Een blaastest wees uit dat hij gedronken had. De Rotterdammer is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval. Hij is enkele uren later, na verhoor, in vrijheid gesteld. De man is tijdens het ongeval niet gewond geraakt.