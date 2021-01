Man geslagen na confrontatie inbrekers in Montfoort

In de woning aan de Havenstraat worden meerdere kamers verhuurd. Een van de bewoners, een 32-jarige man, overliep de inbrekers en werd bedreigd met een koevoet. Hem werd opgedragen zijn telefoon en geld af te geven. De man werd meerdere malen met de koevoet op zijn arm geslagen.

Verschillende kamers bleken te zijn opengebroken en doorzocht. Er zijn onder andere laptops gestolen.

Na de inbraak is er een buurtonderzoek gehouden. Dat leverde te weinig informatie op. Daarom hopen we dat er iemand aanslaat op het signalement. Vooral de rode jas met de zwarte strepen van een van de verdachten is opvallend.

Verdachte 1

man

30 – 35 jaar

tussen de 1,80 en 1,85 meter lang;

lichte huidskleur

stevig postuur

droeg een zwarte jas en een donkere muts

donkere muts.

sprak Pools

Verdachte 2

man

tussen de 1,70 en 1,75 meter lang

lichte huidskleur

droeg een rode jas met zwarte strepen en had een muts op.

sprak Pools



Heeft u informatie?

Denkt u te weten wie de verdachten zijn, of heeft u meer informatie over deze gewelddadige diefstal neemt u dan contact met ons op via