Fatale mishandeling kat in Opsporing Verzocht

Nederland - Eind november vond een voorbijganger in Utrecht een kat in de struiken, die door vuurwerk ernstig gewond was geraakt. Een dierenarts heeft hem zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost. Vanavond in Opsporing Verzocht zoeken we naar de dader of daders van deze mishandeling.