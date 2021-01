Drie verdachten aangehouden openlijke geweldpleging Floriande

Het slachtoffer wist uiteindelijk aan het drietal te ontkomen door in een sloot te springen en weg te zwemmen. De telefoon van het slachtoffer is bij het drietal achtergebleven. Het slachtoffer heeft aangezichtsletsel en heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. Hem wordt slachtofferhulp aangeboden.

De drie jongens, een 20-jarige Hoofddorper, een 17-jarige Bennebroeker en een 15-jarige uit Zwaanshoek, zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast op het politiebureau.

De politie onderzoekt of het drietal in aanmerking komt voor meerdere soortgelijke incidenten in Floriande en Zwaanshoek. Getuigen van dit en andere voorvallen waar het drietal mogelijk verantwoordelijk voor is worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844. Mocht u beschikken over beelden die de verdachten bijvoorbeeld zouden kunnen hebben gedeeld dan neemt de politie daar ook graag kennis van. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2021012255.