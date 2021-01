Diefstallen Westland in Team West

Diefstallen - Westland

In de vroege ochtend van woensdag 25 november 2020 werden in Wateringen en Kwintsheul meerdere diefstallen gepleegd. De dieven namen onder meer fietsen en spullen uit auto’s mee. Uit camerabeelden is gebleken dat deze diefstallen door twee dezelfde personen werden gepleegd. In de uitzending tonen we camerabeelden van het duo. Op de beelden is te zien dat één van de twee in Wateringen op de Oude Tolweg in een auto gaat zitten. Op andere beelden is te zien dat de beide mannen op de Laan van Westlandse Roem lopen en een schuur ingaan. Tot slot zijn er nog beelden waarop is te zien is dat beide mannen in de Pastoor Vinkesteynstraat in Kwintsheul wegrijden op een gestolen fiets. Opvallend is dat een van de twee een rode jas aan heeft.



Vuurwerkbom - Delft

Het nieuwe jaar begon voor een bewoonster van een pand aan de Geerweg in Delft niet goed. Een vuurwerkbom vernielde haar voordeur en binnen ontstond door de explosie een enorme ravage. Het slachtoffer hoorde rond 03.30 uur voor haar huis een aantal mannen praten. Kort daarop hoorde ze een sissend geluid en zag ze vuur. Direct daarop volgde een enorme explosie. Door de klap ontstond een groot gat in de voordeur. Binnen was de schade enorm. Brokstukken van hout en glas vlogen door de druk door het huis, waardoor deuren, muren, de vloer, kleding en huishoudelijke apparaten werden beschadigd of vernield. In de uitzending doen we een getuigenoproep en tonen we foto’s van de schade.



Greep uit kassa - Den Haag

Tot twee keer toe zag een man kans een greep uit de kassa te doen bij een supermarkt op het Stuyvesantplein in Den Haag. Op zondag 20 december 2020 kwam de man geheel in het zwart gekleed de supermarkt binnen. Bij het afrekenen van een flesje drank liet de kassamedewerker iets vallen. Op het moment dat hij bukte, zag de dief kans geld uit de openstaande kassa te pakken. Hij ging er op gereedstaande scooter snel vandoor.

Op zondag 3 januari 2021 was het weer raak. Dezelfde man bezocht dezelfde supermarkt. Terwijl hij in de rij stond om af te rekenen, wachtte hij tot de kassa openging. Op dat moment griste hij een stapel bankbiljetten uit de lade en rende snel de winkel uit. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze man.



Woninginbraak - Zoetermeer

In een woning aan het Weigeliapark in Zoetermeer vond vrijdag 14 augustus een inbraak plaats. Rond 03.15 uur liepen een man en een vrouw op het pad dat naar de voordeur van het huis leidt. De man liep tot aan de voordeur, belde aan en wachtte tot er iemand zou reageren op zijn aanbellen. Toen dat niet gebeurde liep het stel weg. Op camerabeelden is te zien dat de bewuste man een paar minuten later in de woonkamer diverse kasten en lades doorzoekt en spullen in zijn rugzak stopt. In de uitzending tonen we beelden van deze man.



