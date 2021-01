Getuigen gezocht van beschietingen in Rotterdam

Maandagochtend 18 januari rond 08:00 uur werden agenten door een voorbijganger aangesproken op de Nieuwe Binnenweg dat er verderop bij een restaurant kogelgaten in de ruit zouden zitten. Op zowel de begane grond als de eerste verdieping vonden agenten daadwerkelijk sporen van een beschieting. Uit onderzoek is gebleken dat het rond 02.20 uur moet zijn gebeurd. Het restaurant was al meerdere weken dicht vanwege corona.

Een dag later, in de nacht van maandag op dinsdag, meldde een man dat hij rond 02.15 uur wakker was geschrokken van knallen. Toen hij beneden kwam zag hij dat er twee ronde gaten zaten in de voordeur van zijn pand aan de Abraham van Stolkweg.

De politie houdt er rekening mee dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben. Rechercheurs doen sporen- en buurtonderzoek en zijn op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de incidenten of de mogelijke achtergronden.

Heeft u informatie of camera- of dashcambeelden die kunnen helpen bij dit onderzoek? Laat het ons weten via onderstaand tipformulier, bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000. Wilt u een vertrouwelijk gesprek met team criminele inlichtingen? Bel 088-6617734.