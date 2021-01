Rijverboden na rijden onder invloed

Op de Segeerssingel werd omstreeks 02.05 uur een 21-jarige Middelburger gevraagd om een speekseltest. Deze bleek positief op het gebruik van THC en amfetamine. De man moest mee naar het bureau waar een GGD-arts een bloedafname bij hem deed. Dit monster wordt opgestuurd naar het NFI. Daar wordt het onderzocht. Afhankelijk van de uitslag neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. De Middelburger kreeg een rijverbod van 24 uur. De auto waarin hij reed is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Omstreeks 15.00 uur controleerden agenten de 30-jarige bestuurder van een auto op de Schroeweg in Middelburg. Ook deze Middelburgse man moest een speekseltest ondergaan. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC. Een GGD-arts nam op het politiebureau bloed af van de man. Dat wordt opgestuurd naar het NFI. Als de uitslag bekend is neemt een officier van justitie een beslissing over het verdere verloop van de zaak. Voor nu is zijn rijbewijs ingevorderd en ook kreeg hij een rijverbod van vierentwintig uur.