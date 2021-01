Inbreker door hulp alerte getuige snel gepakt

Op dat moment meldde zich een getuige bij de agenten. Hij vertelde een deel van de inbraak te hebben gefilmd met zijn mobiel. Op de beelden was de inbreker duidelijk te zien. Zijn signalement werd verspreid via de portofoon aan de andere eenheden in de omgeving. Nadat de zaak in de Fazantenjachtstraat afgehandeld was gingen de agenten op zoek naar de inbreker met het signalement in hun achterhoofd. Om 18.30 uur zagen ze in de omgeving een man lopen die volledig voldeed aan het signalement. Ze spraken de man aan. De opgenomen beleden werden er bij gehaald en de man werd gezien als de verdachte van de inbraak. De 40-jarige Tilburger werd aangehouden. In zijn rugzak had hij een schroevendraaier. Hij is ingesloten aan het bureau.

Lees hier (https://www.politie.nl/themas/getuigen.html) meer over wat je kunt doen als je getuige bent van een misdrijf.