Overval op winkel en tankstation

Rond 17.25 uur is een winkel aan De Stelling overvallen door een man die het personeel bedreigde met een vuurwapen. Hij is daarna weggelopen in een onbekende richting. De politie heeft de omgeving afgezocht, maar heeft hem niet meer aangetroffen. Het signalement van deze overvaller is: blank en een breed postuur. Hij droeg een donkerkleurige hoodie en een joggingbroek met een streep op de zijkant. De man had op het moment van de overval een Aldi tas bij zich.