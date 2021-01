Man gearresteerd, revolver in woning gevonden

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding dat een bewoner een vuurwapen in het pand had gevonden. Toen de politie in het centrum van Vlissingen arriveerde, was het vermoeden dat nog iemand in de woning aanwezig was. Vanwege de veiligheid werd de woning omsingeld, waarna rond 20.30 uur enkele agenten het pand doorzochten. Op een plat dak werd een man (21) uit Vlissingen aangetroffen en gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De Vlissinger zit nog vast en wordt woensdag verhoord. In de woning trof de politie een revolver met munitie aan. Deze zijn in beslag genomen.