Hennepkwekerij geruimd in Steenbergen

Agenten starten een onderzoek nadat zij informatie hadden gekregen dat in het horecapand/woning mogelijk een hennepkwekerij zou zijn. In een verborgen ruimte in het pand troffen agenten een werkende hennepkwekerij aan met in totaal 499 hennepplanten. Agenten hebben drie personen die aanwezig waren in het pand aangehouden. Zij zijn ingesloten voor verder onderzoek. Een medewerker van het energiebedrijf stelde vast dat er sprake was van diefstal van stroom. De hennepkwekerij wordt door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld en vernietigd. De gemeente is geïnformeerd over het aantreffen van de hennepkwekerij. Bij het betreden van de ruimte is een politiemedewerker gewond geraakt en met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.