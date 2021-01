Scooterrijder aangehouden na achtervolging

Rond 16.30 uur zag een agent de Haarlemmer rijden op de A. Hofmanweg in Haarlem. De bestuurder viel op vanwege zijn rijgedrag. De politie besloot achter de jongeman aan te rijden en constateerde dat hij veel te hard reed. Op de Lagedijk in Spaardam kreeg de bestuurder een stopteken. In plaats van hier gehoor aan te geven, gaf de Haarlemmer flink gas en ontstond een achtervolging. Na enkele minuten kon de scooterrijder op de Penningsveer tot stilstand worden gemaand toen hij door twee politieauto’s werd geblokkeerd. Een van de politieagenten stapte uit en de Haarlemmer reed recht op de agent af die nog net op tijd weg kon springen. Daarna volgde weer een achtervolging en kon de bestuurder uiteindelijk op de Kerkweg worden aangehouden. Er is aangifte tegen de jongeman gedaan van poging zware mishandeling. Zijn rijbewijs werd ingevorderd op grond van artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

2021013636