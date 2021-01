Verdachte van overval in woning aangehouden

Nadat er werd aangebeld zag de bewoonster dat er iemand met een DHL-jas met een pakket in zijn handen voor de deur stond. De bewoonster opende de voordeur en werd door twee mannen, waaronder de vermeende DHL-bezorger, de woning naar binnen geduwd. De man met de DHL-jas pakte de bewoonster hardhandig beet, maar kennelijk schrokken de overvallers ergens van en lieten de bewoonster los. De mannen gingen er vandoor zonder buit en renden richting de Rhenenstraat. Daar stapten de twee mannen in een auto en reden weg.



Team West

De recherche kwam de verdachte op het spoor mede door camerabeelden, sporenonderzoek en getuigenverklaringen. In de uitzending op dinsdag 12 januari van het opsporingsprogramma Team West van de regionale omroep werd aandacht besteed aan de overval. In de uitzending werd een getuigenoproep gedaan.