Drie vuurwapens van straat, mede door tips van burger

Niemand wil het slachtoffer worden van wapengebruik. Een vuurwapen heb je niet zomaar. Vroeg of laat wordt het gebruikt en worden daarmee nieuwe slachtoffers gemaakt. Help wapens de wijk uit. Elk vuurwapen van de straat is er één. Politie en het OM kunnen aan de slag met informatie die burgers in vertrouwen kunnen delen en die info kan een beloning waard zijn!

Voor meer informatie:https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/19/07-rotterdamse-beloning-voor-melden-vuurwapen.html.