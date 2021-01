Verdachte van branden Roer bekent schuld

Op 18 en op 22 december woedde er rond 7.30 uur een flinke brand in het voormalig kantoorpand. Bewoners van het Nautilus complex moesten tot twee keer toe hun huis uit en worden opgevangen. Door getuigen werd er bij beide branden een benzinelucht geroken. Forensische Opsporing heeft toen sporenonderzoek gedaan en uit camerabeelden en getuigenverklaringen kwam een summier signalement naar voren: maar met resultaat, want die dinsdagavond 22 december is er een 34-jarige man aangehouden zonder vaste woon- en of verblijfplaats. De inmiddels 35-jarige verdachte is voor 90 dagen in bewaring gesteld. Hij geeft toe dat hij schuldig is aan de twee branden die zijn veroorzaakt in het complex. Hij was boos over het feit dat zijn huurcontract niet werd verlengd.