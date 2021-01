Agenten nemen vuurwapen in beslag

Dienders kwamen rond 15.20 uur op een melding af waarbij de moeder van de verdachte aangaf dat de man onder invloed van drugs was en onhandelbaar was. De man maakte een verwarde indruk. Er kwam ter sprake dat de verdachte in bezit zou zijn van een vuurwapen. De man gaf aan dat dit in de schuur zou liggen. De agenten troffen daar inderdaad een vuurwapen aan. Het wapen is in beslag genomen en de man is aangehouden.