Drugs en munitie in beslag genomen

De politie had een tip ontvangen dat de bewoner van het pand in bezit zou zijn van een vuurwapen. Daarop gingen agenten op woensdagavond 20 januari rond 20.15 uur bij de verdachte langs. Ze vorderden uitlevering van het vuurwapen, maar de man ontkende een vuurwapen te bezitten. Er is vervolgens een zoeking in de woning gedaan. Daarbij werden kleine hoeveelheden amfetamine, patronen voor vuurwapens en hennepgoederen gevonden. De bewoner is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.