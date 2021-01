Politie zoekt passagiers trein, roeiers en inzittenden Mercedes

Het rechercheteam zoekt ook inzittenden van een blauwe Mercedes. De bestuurder parkeerde dit voertuig omstreeks 16.20 uur in de omgeving van de spoorbrug nabij het kanaal in Almelo. In deze Mercedes zaten mogelijk twee personen. De politie wil heel graag met hen in contact komen. Zij kunnen waardevolle getuigen zijn in dit onderzoek.