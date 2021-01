Getuigen gezocht van steekincident

Rond 18.30 uur kreeg de politie melding dat er gevochten werd in de buurt van het tankstation aan de Carthesiusweg en dat er messen waren gezien. Agenten gingen daarheen en kregen door in welke richting de betrokkenen waren gevlucht. Mede met hulp van een politiehond werden de drie betrokken mannen gevonden in de omgeving van de Cremerstraat. Ze werden alle drie aangehouden. Het gaat om een 22-jarige en een 36-jarige man, beiden met onbekende woonplaats, en een 41-jarige man uit Haarlem. Ze zijn behandeld voor steekwonden en inmiddels in verzekering gesteld.

De politie onderzoekt de aanleiding en de toedracht van de vechtpartij en vraagt getuigen, of mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-844, onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-9000.