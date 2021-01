Getuigen straatroof Alphen gezocht

Rond 16.00 uur liep het 16-jarige slachtoffer op de President Kennedylaan en stak de kruising met de Planetensingel over. Daar kwam hij twee onbekende jonge mannen tegen die hem op de Planetensingel plotseling beroofden van zijn tas. De jongen kreeg hierbij enkele rake trappen en schoppen, ook nadat hij op de grond terecht was gekomen.



De twee verdachten renden vervolgens weg naar de Venusstraat. De politie verrichtte direct een onderzoek, maar kon de verdachten niet meer traceren.

Beide mannen hadden een donker getinte huidskleur, waren ongeveer 20 jaar oud, één had een slank postuur en was ongeveer 1.80 a 1.90 meter lang en de andere had een gezet postuur en was ongeveer 1.75 meter lang. Beiden droegen een grijs vest met een capuchon.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze straatroof. Met name komt de recherche graag in contact met de bestuurder van de auto die de verdachten tijdens de straatroof aansprak, waardoor zij wegvluchtten. Was u ook getuige of heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.