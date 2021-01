Man gestoken in woning; getuigen gezocht

Het 29-jarige slachtoffer had een steekwond en is voor zijn verwonding vervoerd naar het ziekenhuis. De recherche en Forensische Opsporing kwamen donderdagavond snel ter plaatse voor onderzoek. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die donderdagavond 21 januari rond 19.30 uur iets gezien of gehoord hebben op de Dr. Lelykade. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.