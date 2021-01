Aanhoudingen na schietincident Den Bosch

De aanleiding voor het incident lag in de relationele sfeer. Woensdag 20 januari, hielden we een 18-jarige man zonder vast woonadres aan. Hij stond al sinds enige tijd in verband met deze zaak gesignaleerd en werd aangehouden nadat hij in Utrecht zonder geldig vervoersbewijs in het OV had gereden. Eerder deze maand, op dinsdag 5 januari, hield een arrestatieteam de even oude broer van deze verdachte al aan op zijn woonadres in Leeuwarden. Deze jongeman heeft tot voor kort vastgezeten, maar is ondertussen weer vrij. Op 7 januari meldde zich een 28-jarige man uit Den Bosch vrijwillig bij de politie. Ook hij is waarschijnlijk betrokken is geweest bij het schietincident. Hij zit nog wel vast. De twee mannen die al op de dag van het schietincident werden opgepakt zitten ook nog in de cel. Het onderzoek naar alle verdachten en de rol die zij ieder bij het incident hebben gespeeld gaat nog steeds door. Ook de vrijgelaten man blijft daarin verdachte.



Laatste verdachte

Verder is de politie nog op zoek naar een laatste verdachte die betrokken was bij dit schietincident, een 22-jarige man uit Leeuwarden, die echter vermoedelijk in de regio Den Bosch verblijft. Het gaat om een familielid van de broers die afgelopen woensdag in Utrecht en op 5 januari in Leeuwarden al werden gearresteerd. Weet u om wie het gaat en hebt u mogelijk informatie over de verblijfplaats van deze man, meld dit dan bij de districtsrecherche in Den Bosch via het landelijk politienummer 0900-8844 of tip anoniem via de M-lijn, 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.