Getuigen en beelden gezocht na woningoverval

Het slachtoffer belde na het incident direct de politie. Ze vertelde agenten dat er plotseling twee mannen in haar woning stonden. De twee namen, onder dreiging van geweld, buit mee uit de woning. De twee mannen zijn waarschijnlijk via stijgers, die daar tijdelijk vanwege onderhoud opgesteld staan, de woning binnengedrongen. Een getuige meldde dat er vlak na de woningoverval een personenauto vanaf de Archimedesstraat met hoge snelheid wegreed richting de Groot Hertoginnelaan. De politie wil meer weten over deze auto.



Rechercheurs deden direct na de melding onderzoek in en rondom de woning, op zoek naar sporen. Er vindt zaterdag 23 januari nog een uitgebreid buurtonderzoek plaats.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag-West zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Archimedesstraat op vrijdagmiddag 22 januari. Ieder detail kan helpen in de zoektocht naar de verdachten van deze woningoverval. Zag u eerder op de middag verdachte personen of verdachte auto’s in de omgeving? Of zag u rond 17.00 – 17.15 uur een auto met hoge snelheid rijden in de omgeving? Bel ons direct op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.



Indien u in de omgeving van de Archimedesstraat een videodeurbelsysteem, een camera in uw auto of een camera aan de gevel heeft hangen, check dan of daar verdachte personen op te zien zijn. U kunt beelden online aan de politie versturen via deze link