Onderzoek naar overledene in woning

Rechercheurs deden onderzoek in de woning, op zoek naar sporen. Ook hielden agenten een buurtononderzoek. De politie onderzoekt de aanleiding van het incident en de rol van de twee verdachten hierin. Uit de woning haalden agenten nog een hond, die is naar de dierenopvang gebracht.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de woning aan de Roggeveenstraat. Heeft u informatie, deel die dan met de politie via 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.