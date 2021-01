Politie houdt drie inbrekers aan

De inbreker had er kennelijk niet op gerekend dat er iemand thuis was, want na het vernielen van een deur werd hij overlopen door de bewoner. Hij rende van de woning weg naar een gereedstaande auto met daarin nog twee anderen. Een getuige wist het kenteken te noteren en aan de politie door te geven. Zo’n 20 minuten later was de auto op de A16 gezien en waren de drie inzittende al ingerekend. De mannen zitten vast.