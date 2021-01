Politie Rotterdam lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Stockfoto politie

Kort voor de arrestatie kreeg de politie de melding binnen van een ruzie in de Hendrick Sorchstraat een man zou daar een andere man met een vuurwapen bedreigd hebben. Toen agenten in de straat aankwamen, was de vogel al gevlogen, maar hij werd op de 2e Middellandsstraat in een auto gezien.



Waarschuwingsschot

Op de Joost van Geelstraat werden hij en een tweede inzittende stopgezet en met een zgn Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten uit hun auto gepraat. Toen de tweede inzittende niet aan de aanwijzingen van de agenten voldeed, voelde een van hen zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te geven. Daarna konden beide inzittenden wel probleemloos aangehouden worden.



Geen vurwapen

In de auto en bij de verdachten werd geen vuurwapen aangetroffen. De man die in de Hendrick Sorchstraat met een vuurwapen zou hebben gedreigd, een 28-jarige Rotterdammer, zit nog vast. De andere arrestant bleek niets met de ruzie te maken te hebben gehad en is heengezonden.