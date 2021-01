Politie zoekt getuigen autobrand Schiedam

Foto politie Rotterdam



De politie zoekt niet alleen getuigen van de brand zelf. Misschien heeft iemand vóór of ná de brand mensen op de Jan van Riebeeckweg zien wegrennen of wegrijden? Dan hoort de politie dat graag. Ook camerabeelden zijn welkom.



Bel de politie

De politie is direct na de brand een onderzoek gestart en daaruit is gebleken dat de auto in de twee dagen vóór de brand mogelijk in een van de zijstraten rondom de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam en dan het gedeelte tussen het Nieuwlandplein en de ’s-Gravelandseweg geparkeerd stond. Misschien is iemand dat opgevallen of heeft iemand mensen in de buurt van de auto gezien? Ook die informatie is welkom, net als beelden. En wie weet waar de auto de andere dagen is geweest en/of wie er in rondreden, kan natuurlijk ook de politie bellen. Dat kan naar 0900-8844 en anoniem naar : 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.