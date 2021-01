Twee aanhoudingen voor schietincident in woning Capelle aan den IJssel

Foto: Nieuws op Beeld (copyright)

Rond acht uur stonden twee mannen bij de woning aan de deur. Omdat de bewoner een afspraak had met één van de mannen, die hem verder onbekend zijn, liet hij hen binnen. De afspraak mondde uit in een ruzie waarbij door één van de daders schoten zijn gelost. De 47-jarige bewoner wist de mannen zijn huis uit te werken. Tijdens het hele gebeuren was zijn 33-jarige vriendin ook in het huis.



Ruim een half uur later vond in Utrecht een achtervolging plaats waarbij een vuurwapen uit het raam van een auto zou zijn gegooid. De inzittenden bleek te voldoen aan het signalement van één van de mannen die even daarvoor in Capelle aan den IJssel in de woning aan de Constantijn Huygensstraat waren. Het gaat om een 31-jarige Schiedammer en een 19-jarige Rotterdammer .Beiden zijn aangehouden. Ook is een vuurwapen terug gevonden.



De politie onderzoekt de zaak nader en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben, die beelden hebben van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashboardcamera. Ook mensen die op andere wijze informatie hebben, vragen wij te bellen met 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000.