Woning Capelle twee keer beschoten, politie zoekt getuigen

Stockfoto politie



De politie ging op 22 januari rond 16.00 uur ter plaatse en bij de woning werden daadwerkelijk kogelinslagen en hulzen gevonden. Op 23 januari om 04.00 uur gingen agenten opnieuw naar de woning, omdat er geschoten zou zijn. Ook nu werden kogelinslagen en hulzen gevonden. Op beide tijdstippen was niemand in de woning aanwezig.



Getuigen en beelden welkom

De politie is een onderzoek gestart waarbij de hulp van getuigen zeer welkom is. Wie meer weet van de beschietingen en/of camerabeelden heeft met daarop de dader(s), wordt gevraagd dit met de politie te delen. U kunt bellen naar 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem, bel dan naar 0800-7000.