Agent geslagen tijdens aanhouding in Tilburg

Politiemensen ontvingen vrijdagmiddag rond 14:45 uur een melding dat een persoon zou zijn mishandeld aan de Veldhovenring in Tilburg. Toen agenten ter plaatste waren bleek de verdachte van de mishandeling, een 25-jarige Tilburger, zich in een woning aan de Veldhovenring te bevinden. In de woning zeiden politiemensen tegen de verdachte dat hij werd aangehouden in verband met een mishandeling. De man ging echter in verzet en probeerde zich aan zijn aanhouding te onttrekken. Een 53-jarige vrouw uit Haaren die in de woning aanwezig was begon zich op dat moment met de aanhouding te bemoeien en belemmerde de agenten hun werk. Ze probeerde onder andere de verdachte van de politiemensen weg te trekken en sloeg vervolgens een van de agenten in het gezicht. Zij is daarom ook aangehouden voor mishandeling en wederspannigheid. Beide verdachten zitten vast en worden door de politie gehoord.