Drugsdealer rijdt agent aan tijdens vluchtpoging

Agenten zien vrijdagavond dat er vanuit een auto gedeald wordt in de wijk Korvel in Tilburg. Plots gaat de vermoedelijke dealer er met hoge snelheid vandoor. Politiemensen willen de man controleren en proberen hem tot stoppen te dwingen in de Trouwlaan. Ze rijden hem daarom tegemoet en zetten hun auto dwars voor het voertuig van de verdachte. De vermoedelijke dealer stopt echter niet en wijkt op het aller laatste moment uit om de auto met hoge snelheid te passeren. Op dat moment rijdt hij een politieagent aan die zich op een scooter bevindt. De verdachte weigert te stoppen een vlucht met zeer roekeloos gedrag in de richting van het centrum van Tilburg. Hij rijdt onder andere meerdere plaatjes en verkeersborden uit de grond. Na een korte achtervolging is de man aangehouden op de Korveldwarsstraat. De 33-jarige Tilburger zit vast voor onder andere het dealen van drugs, bezit van drugs en poging doodslag. De politieagent heeft aangifte gedaan en door de aanrijding een lichte verwonding aan zijn been opgelopen.