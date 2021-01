Grote groep in Stein negeert avondklok

Vanaf 19.00 uur verzamelden zich mensen in het centrum. De politie ging het gesprek aan met de aanwezigen, maar zij waren niet bereid hun samenzijn te stoppen. Op de Stadhouderslaan werd vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid, hierbij raakte niemand gewond. De groep was rond 21.00 uur gegroeid tot ongeveer 100 personen. Vanwege de veiligheid en het aantal demonstranten cq belangstellenden werd de ME ingeschakeld. Bij de komst van de ME verplaatste de groep zich en door de inzet van de politie verspreidde de groep zich in kleinere groepjes over het centrum. Rond 23.00 uur was de rust wedergekeerd.

Onbegrijpelijk

De politie heeft als opdracht de avondklok te handhaven. Zij richt zich hierbij op het beëindigen van de overtreding en het verbaliseren. De politie handhaaft de avondklok intensief door meer zichtbaar aanwezig te zijn.. De politie zal duidelijk en zichtbaar optreden. We kunnen niet overal zijn maar daar waar we zijn, treden we op. In Stein was dat noodzakelijk. Algemeen commandant Bert Vermariën: ‘Het is onbegrijpelijk dat mensen ondanks de gezondheidscrisis en de maatregelen die genomen zijn moedwillig samenkomen en doelbewust proberen de situatie te laten escaleren. Wij hebben ervoor gekozen de situatie op een veilige manier af te bouwen.’