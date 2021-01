Politie onderzoekt steekincident, verdachte aangehouden

De politie kreeg rond 13.50 uur de melding van een steekincident op de openbare weg. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte kon even later worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau waar hij voor nader verhoor is ingesloten. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden en toedracht. Zij wil voor haar onderzoek in contact komen met mensen die meer informatie hebben over het incident. Zij kunnen contact opnemen met telefoonnummer 0900-8844 of anoniem melden bij M. via 0800-7000.