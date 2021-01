Getuigen gezocht van schietincident

Het onderzoek gaat ook vandaag verder. We hebben al met diverse getuigen gesproken, maar we komen graag in contact met mensen die ons meer kunnen vertellen over dit incident. Mogelijk zijn beide auto’s voorafgaan of na het schietincident u opgevallen? Ook als u camerabeelden heeft dan horen we dat graag. Tips en beelden kunnen via bovenstaande tipformulier met ons worden gedeeld. Of neem contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Laat het dan weten via Meld Misdaad anoniem op 0800-7000.