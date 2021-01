Vijf aanhoudingen na beroving Denenburg

Het was rond 3.00 uur vannacht dat meerdere mensen het nodig vonden om in een woning aan de Denenburg een feestje te bouwen. Toen zij vannacht naar buiten kwamen werden ze beroofd door een groepje mannen. De politie werd snel gealarmeerd en ging achter de daders aan. Omdat zij niet wilden luisteren bij de aanhouding en wegrenden, zijn er drie waarschuwingsschoten gelost. Dat hielp en agenten hebben vijf mannen in de boeien geslagen, ze zitten vast. De woning is later onderzocht en daar werd een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen. De vijf zijn aangehouden voor diefstal met geweld en zijn in de leeftijd van 23 tot 32 jaar. Ze komen allemaal uit Rotterdam.

Vanwege de hectiek van vannacht zijn er voor het samenzijn in de woning geen Coronaboetes uitgeschreven.